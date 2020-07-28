路透報導，大陸國家主席習近平28日在亞洲基礎設施投資銀行年會開幕式上致辭，他強調中國始終支持多邊主義、踐行多邊主義，各國應該努力形成更加包容的全球治理、更加積極的區域合作。

新華社刊登習的致辭全文稱，亞投行應該成為促進成員共同發展、推動構建人類命運共同體的新平臺，把亞投行打造成推動全球共同發展的新型多邊開發銀行、打造成高標準的新型國際合作機構。

亞投行是在2016年1月創建的多邊開發銀行，總部位於北京，目前有102個成員國，成立的初衷是為了幫助滿足亞洲基礎設施需要。

(旺報 )