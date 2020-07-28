習近平強調 大陸始終支持多邊主義 20:412020/07/28 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家主席習近平28日在亞洲基礎設施投資銀行年會開幕式上致辭強調，中國始終支持多邊主義。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，大陸國家主席習近平28日在亞洲基礎設施投資銀行年會開幕式上致辭，他強調中國始終支持多邊主義、踐行多邊主義，各國應該努力形成更加包容的全球治理、更加積極的區域合作。 新華社刊登習的致辭全文稱，亞投行應該成為促進成員共同發展、推動構建人類命運共同體的新平臺，把亞投行打造成推動全球共同發展的新型多邊開發銀行、打造成高標準的新型國際合作機構。 亞投行是在2016年1月創建的多邊開發銀行，總部位於北京，目前有102個成員國，成立的初衷是為了幫助滿足亞洲基礎設施需要。 (旺報 ) #主義 #亞投行 #銀行 #合作 #全球 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 美休士頓閉館風波主角首次出庭 解放軍唐娟被控簽證詐欺 - 兩岸 殲-20戰友服役 攻擊-11解決攜彈量 - 焦點新聞 - 旺報 長江武漢段現三峽大壩建成後最大流量 水位史上第4高 - 時政 中美開戰 關島基地恐從地圖消失 - 焦點新聞 - 旺報 即刻反擊！陸宣佈香港暫停與加、澳、英3國司法互助協定 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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