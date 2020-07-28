財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）公告，原訂於10月24日(六) 舉辦的「全民英檢」中高級、初級測驗，因與大考英聽撞期，決定延後1天至10月25日（日）辦理。

LTTC指出，「全民英檢」成績及證書（聽讀2項或聽讀說寫4項）是高中生申請大學的重要備審資料，全國多達54所大學738系所要求學生提出聽讀或聽讀說寫更完整的英語能力證明。

LTTC研發長吳若蕙表示，在安排全民英檢測驗日程前，均確認不與國內其他大型測驗或活動撞期，但是在全民英檢日程公布後才決定辦理的測驗或活動就難免有撞期的可能。最近得知大考中心英聽測驗日程與全民英檢撞期，LTTC立即協調全國考區，才得以順利將測驗日期順延一日。

吳若蕙說明，學生通過全民英檢中高級聽讀測驗，即具有CEFR B2之能力，許多學生憑「聽讀」成績或證書，不只申請推甄，進入大學後還可申請抵免英語課程學分，成績用途十分多元。

10月25日（日）全民英檢中高級聽讀、一日考與初級聽讀測驗，將於8月4日起報名，更多報名訊息請至「全民英檢網」（www.gept.org.tw ）查詢或電洽（02）23697127查詢。

(中時 )