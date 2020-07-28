《不止不休》描述青年北漂的故事。（摘自微博）

《闇黑新世界》韓國導演朴勳政攜手嚴泰谷、全汝彬的新片《天堂之夜》（暫譯）入選非競賽單元。（摘自韓網）

第77屆威尼斯影展將於9月2日開幕，主辦方本月28日公佈入圍名單。其中黑澤清執導，高橋一生與蒼井優主演的《間諜之妻》、執導漫威《永恆族》的華裔導演趙婷作品《游牧之地》（暫譯）等片均入圍競賽單元。而香港導演許鞍華的新作《第一爐香》、大陸新銳導演王晶、賈樟柯監製作品《不止不休》及《闇黑新世界》韓國導演朴勳政攜手嚴泰谷、全汝彬的新片《天堂之夜》（暫譯），則入選非競賽單元。

本屆影展因新冠肺炎影響，延至9月2號開幕。由金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）擔任評審團主席，影展共分為3個主要類別，包括「威尼斯77」（即競賽單元）、非競賽單元及地平線單元。日前主辦方才宣布許鞍華與英國影后蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）獲得本屆「金獅終身成就獎」，許鞍華更是首位華人女導演獲此殊榮，此次改編自張愛玲小說的《第一爐香》入選非競賽單元，可說是雙喜臨門。該片由馬思純、彭于晏、張鈞甯、俞飛鴻等人攜手演出，更請到坂本龍一、杜可風、杜篤之等金獎幕後團隊為品質把關。

第77屆威尼斯影展 主競賽單元入圍名單

《間諜之妻》黑澤清

《游牧之地》（暫譯）趙婷

《In Between Dying》 Hilal Baydarov

《Le Sorelle Macaluso》Emma Dante

《The World to Come》Mona Fastvold

《Nuevo Orden》Michel Franco

《Lovers》 Nicole Garcia

《Laila In Haifa》 Amos Gitai

《Dear Comrades》Andrei Konchalovsky

《Sun Children》 Majid Majidi

《Pieces of a Woman》 Kornel Mundruczo

《Miss Marx》 Susanna Nicchiarelli

《Padrenostro》 Claudio Noce

《Notturno》Gianfranco Rosi

《Never Gonna Snow Again》 Malgorzata Szumowska

《The Disciple》 Chaitanya Tamhane

《And Tomorrow the Entire World》 Julia Von Heinz

《Quo Vadis, Aida？》 Jasmila Zbanic

(中時 )