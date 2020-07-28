在美國宣佈關閉中國大陸駐休士頓總領事館後，美國國務卿蓬佩奥23日發布了一篇「新冷戰宣言」，不過，內容卻沒提到1950年的韓戰。有分析指出，蓬佩奥應是有意避提這段陸美巨型慘烈「熱戰」，否則引起無限聯想，對川普選情將適得其反。

根據《中評網》引述《大華網路報》專欄說，在美國宣佈關閉中國大陸駐休士頓總領事館後的第6天，國務卿蓬佩奥發布了一篇「新冷戰宣言」，大量的舊冷戰時代語彙在這場演說中重新出籠，要求各國配合抵制中國大陸。

專欄說，蓬佩奥則認定近半世紀的雙方交往方式對美國不利，必須做出重大調整，要對大陸採取「不信任，且要驗證」的原則，這就比雷根時代對蘇聯「信任，但要驗證」來得嚴苛。

但是，蓬佩奥卻避免提到今年是韓戰70周年。1950年9月15日美軍登陸仁川，中共警告美軍若越過38度線，中共將出兵，「勿謂言之不預」。10月7日，美軍越過了38度線，第二天，中共果然決定出兵。10月19日，共軍跨過鴨綠江，向南猛攻。12月6日，美軍棄守平壤，24日退回38度線以南。翌年1月4日，共軍佔領漢城。

專欄回顧，70年前韓戰爆發時，大陸一年產鋼僅60萬噸，美國達2800萬噸；大陸一年工農業產值僅100億美元，美國達2800億美元，雙方國力懸殊，戰爭結果自有公論。1972年雙方和解時，大陸GDP只有美國的8.9%，去年則為美國的67.7 %。

專欄分析，蓬佩奥應是有意地避提這段陸美巨型慘烈「熱戰」，否則引起無限聯想，對川普選情將適得其反，這也反映出美國仍企圖把當前陸美紛爭控制在有限的範圍內。

(中時新聞網)