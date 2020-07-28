據中國黃金協會最新統計資料顯示，2020年上半年，大陸國內原料黃金產量為170.07噸，較去年同期下降5.87％；2020年上半年，大陸全國黃金實際消費量323.29噸，與2019年同期相比下降38.25％。

2020年初，全行業受新冠肺炎疫情的影響，大陸全國黃金累計產量較上一年大幅下降，但從第二季度開始，隨著國內疫情緩解、復工復產率的迅速提升以及國際黃金價格的快速上漲，大陸國內黃金生產全面恢復正常。第二季度大陸國內黃金產量較首季增長5.81％。

資料顯示，2020年上半年，大陸黃金首飾消費207.87噸，較去年同期下降42.06％；金條及金幣76.98噸，下降32.12％；工業及其他38.44噸，下降25.16％。

中國黃金協會指出，受疫情防控、經濟增長放緩和金價上漲等多重因素影響，上半年黃金消費出現較大幅度下滑。但進入第二季度以後，隨著國內疫情防控態勢持續好轉和各項促消費政策的落地生效，黃金消費量持續回升，第二季度黃金消費量降幅度較首季度收窄22個百分點。

(旺報 )