今年新冠肺炎疫情影響到許多國家，其中祕魯則是從3月以來就實施封鎖措施，但今（28）日祕魯當局卻表示，自實施封鎖以來已經有超過900名少女及婦女被通報為失蹤，且推測都已經遭遇不測。

根據《法新社》報導，祕魯一直以來家庭暴力問題都相當嚴重，此外秘魯國家監察機構婦女權益辦公室負責人芮佛拉（Eliana Revollar）表示，隨著新冠肺炎疫情而來的不只有民眾的失業、健康等問題，人口失蹤問題也在過去3個半月內惡化。

在封鎖隔離期間人口失蹤問題也更加惡化，原本平均每日會有5名女性被通報失蹤，但在封鎖期間則上升到了每日8名，一共有915名婦女被通報失蹤，恐怕都已經遭遇不測，芮佛拉更指出，在所有失蹤女性當中，有7成都是未成年人。

此外，就算採取封鎖措施，祕魯仍是拉丁美洲疫情第3嚴重的國家，確診新冠肺炎患者累計超過38萬例，有1.8萬人死亡，僅次於巴西及墨西哥。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)