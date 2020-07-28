台南市政府消防局第4大隊為了強化同仁山難搜尋救援的能力，28日於新化區舉辦整日的山難搜救訓練。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局於新化林場後山設置「中興林場步道救援樁號」。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

國內新冠肺炎疫情趨緩，入山遊憩民眾人數增加，體力不支無法自行下山或山中迷途失蹤等山域意外更是時有所聞，台南市政府消防局第4大隊為了強化同仁山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，28日於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。

此次的訓練有大隊幕僚人員及所轄各中、分隊全體人員參訓，項目包括山難事故指揮體系、地圖圖資判讀及手機登山app應用、山難搜索技巧及人員搬運技術等，同時運用手機進行搜尋行跡紀錄、空拍機搜索救援等，消防專業知識背景結合新科技，使山難搜救行動更是如虎添翼。

大隊長陳博文表示，本次訓練除了加強個人山難搜救技術，持續熟悉轄內山林步道路徑及路途狀況，更結合消防局CCIO指揮架構應用於山域指揮體系，明確搜救之編組分工及強化山難搜救安全及效率。

此外，新化消防分隊更針對轄內熱門爬山景點－新化林場後山進行超前布署，針對3條主要山徑分別以紅、藍、棕色標註並於山域岔路及大目標處設置「中興林場步道救援樁號」及山區路線圖，標示登山路線、編號、經緯度及分隊電話，供民眾緊急救援需要使用，提升民眾登山安全及山域事故救援效率，讓民眾安心且安全地健行登山。

台南市政府消防局局長李明峯表示，此次訓練展現台南市在各項救災工作的不斷精進與自我提升，並善用科技與通訊輔助強化救災工作，是安全高效率的救災團隊表現。

李明峯也呼籲民眾，進行登山活動前，應注意自身體能狀況，攜帶齊全相關登山裝備，並善用下載安裝合適的登山APP及離線地圖掌握登山路線及天氣概況，做好完善的登山行前準備工作，才能安全地上山下上，共享台灣美好山林。

(中時 )