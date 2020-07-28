桃園最新的「COZZI Blu和逸飯店桃園館」將於明（29）日試營運，整體設計以法國科幻小說《海底兩萬里》為發想，為全台首間海洋主題式飯店，從飯店大廳到客房、地毯、壁面等裝飾充滿夢幻的海洋意象，與鄰近的「Xpark」合作，於客房電視可收看水族館魚兒悠游的直播畫面，適合「全齡層」旅客前往體驗。

一進飯店門口感受滿滿的海洋元素，也充滿，飯店特地請英國藝術家貝馬丁，將2樓大廳打造為海洋生物及珊瑚玻璃端景藝術，館內細節處處是水母、貝殼燈，適合網美打卡拍照。業者表示，自7月初開放預約後，首日電話訂房竟多達1萬多通，暑假期間假日滿房，至8月底前僅剩平日零星客房，業績亮眼。

飯店客房共218間，其中僅4間套房擁有露台，坪數最低從10.5坪至50坪，皆設有浴缸，房內牆上飾有鯨鯊、藍鯨的掛畫，入口處為開放式衣櫥，其深咖啡皮革拉簾巧思源於海盜船；由於鄰近Xpark，飯店在客房內的電視設有海洋頻道，一開電視可24小時收看繽紛魚群悠遊的直播畫面。

餐廳「逸．市集」採碼頭風格的Buffet形式，提供11大餐點區享用世界美食，其亮點為室內露營野餐區，攜手日本「Snow Peak」品牌，高掛一串串營燈、幾組戶外休閒座椅，充分感受野營氛圍。酒吧「Blu Bar」座椅設計為藍色水母，打造郵輪風情，調酒師推出漸層藍色「亞特蘭提斯」特調，瀰漫浪漫風情。

※貼心提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，未滿十八歲請勿飲酒

(中時 )