草屯鎮公所配合政府振興卷促進民眾消費，28日於草屯鎮公所舉辦記者會，推出購物消費「加倍好禮」，只要在草屯消費100元以上的7-8月份發票，即可參加抽獎，有機會把機車、液晶電視等萬元家電帶回家，總獎品超過1000個。

草屯鎮鎮長簡景賢表示，歡迎民眾到草屯消費，公所為加強民眾消費，首次辦理購物「消費加倍」好禮摸彩活動，只要在草屯消費滿100元以上的7-8月份發票，正面寫上姓名、電話，9月4日前拿到鎮公所、各里辦公室、草屯鎮內7-11、全聯或楓康超市，均可參加摸彩，有機會將機車、液晶電視等萬元家電，超過1000個獎品帶回家，摸彩活動發票，也將全數捐贈慈善單位做愛心。

草屯鎮公所除了促進消費舉辦摸彩回動，鎮內商圈商家也有各項促銷優惠，另有數10加聯合舉辦200元振興卷換250元的「草屯聯合振興商家消費券」。草屯不只有好山、好水、好米，還有許多美食及農特產品，到草屯踏青旅遊、購物消費，享優惠，中大獎。

(中時 )