外貿協會偕同我國疾管署及外交部，於今(28)日辦理防疫視訊會議，連線阿拉伯聯合大公國杜拜防疫中心官員及中東地區醫院等，線上與會人次超過200人次。透過我國防疫指揮中心以及林口長庚醫院醫師代表說明，讓中東地區國家進一步瞭解我國防疫的作為。

外貿協會董事長黃志芳表示，杜拜防疫指揮中心(The Dubai Covid-19 Command and Control Centre)日前主動接洽我國外館，盼能舉辦防疫視訊會議，向台灣學習防疫經驗，本次活動具指標性，同時也為台灣開啟與中東地區醫療防疫合作大門。

黃志芳進一步表示，為全球防疫盡一份心力，外貿協會於本年（6）月初建置了「臺灣國家防疫館」英文網站，收錄臺灣成功的防疫經驗、防疫科技與防疫產品與各國分享，以協助各國盡快遠離疫情。衛福部疾管署羅一鈞副署長會中簡報介紹臺灣政府的防疫政策，其中並提到臺灣記取2003年SARS的慘痛經驗，因此在面對COVID-19病毒時能快速回應，對抗疫情。

長庚醫院副院長邱政洵表示，醫院管控，包括對醫護人員個人防護設備（PPE）的要求和臨床團隊的細分及對員工的教育與健康監督，同時也要加強患者交通管制及訪客限制。長庚醫院副院長黃集仁指出，台灣醫療的高水準深獲國際肯定，本次防疫成功也讓巴林軍醫院慕名找上外交部，希望能與長庚醫院建立醫事人員培訓合作。

杜拜急症醫學會理事長DR. SALEH FARES線上表達對本次研討會收穫良多，希望全球疫情可在全球的努力下受到控制，雙邊未來將增加互動與交流。

黃志芳進一步表示，未來貿協將透過國家防疫館，持續辦理相關課程協助全球對抗疫情，同時推廣台灣的數位化智慧醫療系統服務，行銷台灣的醫療科技與服務。除了醫療產業，貿協也將規劃資通訊產業以及智慧城市、智慧交通、智慧醫療等各產業之貿易推廣活動，積極協助台灣業者拓展中東市場，促進交流合作。駐杜拜辦事處處長楊司恭線上與會表示，杜拜正需要台灣防疫的經驗，該單位也將盡全力協助提供所有相關的經驗與資訊。

外貿協會透過辦理線上座談會將防疫經驗推廣至全球，過去幾個月來已促成我國多家醫療機構和印度、東南亞、中南美洲等國家辦理防疫視訊會議，7月初更藉由線上研討會把防疫服務推廣到非洲大陸，全球已有超過2.2萬名以上的醫療相關業者與醫護人員線上參加，並成功媒合許多國內外廠商合作。

本次防疫座談有衛福部疾管署副署長羅一鈞，林口長庚醫院則由副院長邱政洵及黃集仁帶領防疫團隊分享醫療機構的防疫相關經驗，並由邱政洵與鄭鈞文醫師分享在疫情緊急時醫院的應變措施、如何防止病毒從社區傳播到醫院及如何管制預防醫院爆發疫情等議題說明。另外，外交部駐杜拜代表處處長楊司恭與亞非司副參事高國亮也表示將持續推動台灣與杜拜的各項雙邊交流。

(旺報 )