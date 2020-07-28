體育署推出面額500元的動滋券，民眾反應熱烈，有超過700萬人登記，體育署也在下午直播抽出400萬名幸運兒。不過，不少網友直呼看不懂體育署的抽獎方式。宅神朱學恆也表示，他看完直播也沒搞懂是在幹嘛，真的是好刺激。
體育署邀請4位國手擔任抽籤來賓，由他們抽出8組號碼，從中產生16位數的亂碼，再由電腦程式將抽籤決定一組亂數表，並從符合登記抽籤資格的民眾中抽出400萬個中籤者。
朱學恆在臉書上表示，「直播發錢抽獎也能弄到怨聲載道，堪稱極品發錢，可能就是為了符合蘇院長的好刺激吧！直播全看完也不知道在幹嘛真是好刺激！」另外，他也想問，「這場看不懂的直播活動標案多少錢，是誰承包的？」
網友們留言回應，「政府亂花錢也不是第一次」、「結果是什麼？莫名其妙的政府，搞這種莫名其妙的事⋯⋯」、「不是不爽不要抽，不爽不要領嗎？看起來路不平，不爽不要用啊~」。
(中時新聞網)
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