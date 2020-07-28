隨著金價升至歷史最高水平，黃金市場再次吸引了全球的關注。但很多人都在問，這種貴金屬是否處於泡沫狀態？

FXTM的首席市場策略師Hussein Sayed週一（7月27日）表示，由於低利率和美元走軟，黃金市場正在恢復增長勢頭。他補充說，這兩個因素將繼續支撐金價維持在當前水平。

Sayed表示，由於美元指數處於兩年來的最低水平，美元似乎已經失去了在全球貨幣市場上的「王者地位」。幾個因素正在推動美元走低，實際收益率是主導因素，因為聯準會可能會在很長一段時間內繼續壓低利率。出於同樣的原因，週一黃金價格創下了新的紀錄。

雖然金價創下歷史新高，但Sayed表示，經通膨調整後的價格仍遠未接近紀錄高位。經通膨因素調整後，1980年金價達到835美元的峰值，仍是紀錄保持者。在此期間，通膨率達到兩位數，美國10年期國債收益率達到16%的峰值。

Sayed表示，通膨將繼續是決定金價漲勢的主導因素。這家英國公司仍認為金價有可能升至2000美元/盎司。週一，現貨黃金逼近1950美元/盎司水平。「隨著通膨預期回到新冠肺炎爆發前的水平，問題變成了聯準會能夠維持通脹在目標上方運行多久，以支持他們的就業任務，」

Sayed說：「他們將利率維持在低位的時間越長，通膨預期越高，我們就越有可能看到黃金受益，我認為這種關係不會很快破裂。」

(中時新聞網)