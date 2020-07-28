歌壇新人楊宇騰，外型亮眼、擁唱跳實力，今年25歲的他，為中日混血，身高180公分，長相被封為酷似日星佐藤健、龜梨和也的綜合體，在學生時期，兼差模特兒，被經紀公司發掘出道，歷經2年音樂舞蹈培訓及唱歌發音咬字訓練，將在8月12日發行個人首張EP《我的夜無所事事》。

他目前就讀世新大學公關廣告研究所，來台前曾在上海就學1年，講中文算流利，但為了唱歌發音正確，去上咬字校正課程，他發現因為從小講日文，分不清楚注音ㄢ、ㄤ發音，苦惱：「光是歌名就重唱好幾次，好像念繞口令這麼難。」

而他大學讀餐飲管理系，自認拿手好菜是炒飯，每次自我介紹，他大聲說：「我很會炒飯！」女同學笑翻還虧他：「你的炒飯技巧很好嗎？我想吃你的炒飯。」他事後才知道炒飯有雙關語，鬧出一連串笑話。

在名古屋出生長大的楊宇騰，從小就把放浪兄弟主唱ATSUSHI視為偶像，14歲開始自學吉他及組樂團，加上他母親是台灣人，對於台灣充滿好奇，高中畢業後，隻身來台念大學、勇闖星夢，但他身為家中獨子，父親經商，家人擔心他走演藝圈會吃苦，盼他繼承家業，不過父親看到他在台灣努力受訓過程，現轉為支持他出道發片。

楊宇騰外型亮眼，將推出個人首張EP。（泓康天下娛樂文創提供）

(中時 )