第1屆王輝盃全國籃球邀請賽今天在嘉義市盛大開打，大專組政大雄鷹籃球隊首戰以93比51擊敗台灣體大，初掌台體男籃兵符的女教練田本玉說：「是很好的震撼教育。」

台灣體大男籃隊UBA大專籃球聯賽下個球季將重返公開一級，上個月田本玉才正式開始帶隊，王輝盃賽前她鼓勵球員在場上勇敢面對，感受賽事強度，「我今天沒有罵他們，因為孩子一開賽有點嚇傻了。」她期盼球員彼此有更多磨合、逐漸更上軌道，也設下台體在重返一級的第一年打進8強。

政大男籃隊有不少球員來自田本玉執教過的高苑工商，例如洪楷傑、田浩都接受過「田媽」指導，賽後田本玉對洪楷傑開玩笑說：「對我們就這麼準！」洪楷傑露出靦腆笑容，田浩笑回：「因為『田媽』妳賽前跟我們握手，我們才這麼準！」

田本玉也很開心過去帶的孩子在另一階段也有好成績，田浩補充：「聽到『田媽』在教練席那裏喊感覺很熟悉，還是很有媽媽的感覺。」

游艾喆（中）是政大男籃備受期待的生力軍。（王輝盃大會提供）

此役另一個看點就是政大新鮮人游艾喆，今年3月他在HBL高中籃球聯賽幫助能仁家商完成2連霸，並拿下MVP，進入政大和同學王凱裕、學長林彥廷合作，坦言首場王輝盃現場很多球迷支持很興奮，也很開心能幫助球隊，也希望自己表現愈來愈好。

談到進入政大後的感受，游艾喆說：「學長田浩會給我一些高中到大學過渡期的建議，彥廷比較會鬧我吧，他會用他的方式，教我一些東西。」

(中時 )