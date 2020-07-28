本月27日，美籍華人、《中國即將崩潰》一書作者章家敦（Gordon Chang）在福斯電視台警告：北京政府採取了非常危險的行動，特別是針對美國海軍和空軍；此外，他也把現在的大陸比作1930年代的日本。

訪問期間，章家敦列舉1件2018年的事件，稱當時2名駕駛C-130飛機的美國飛行員被「軍用」雷射光傷害；他表示，「當你試圖讓1架美國飛機的飛行員失明，你就是想擊落飛機」。同時，美國駐廣州領事館的外交官也遭到音波攻擊，並造成腦部損傷。

當章家敦被問及，「中國是否相信，透過以這種激進的策略可以擊敗川普總統？」，他回答：「我認為他們可能相信自己可以，至少我們知道他們正在努力」。他還補充，北京政府參與了1次關於新冠病毒的惡意宣傳，以及另1場針對「黑人的命也是命」示威活動的虛假宣傳。

針對上周川普政府關閉北京駐休士頓領事館一事，章家敦表示，「儘管這尚未得到證實，但我們關閉的休士頓領事館與美國抗議團體有關聯」。

章家敦在新書《偉大的中美科技大戰》中，則將習近平領導下的北京與1930年代的日本進行比較。他指出，在1930年代，日本確立軍國體制，興起法西斯主義，並對中國發動侵略戰爭。

章家敦於2001年出版《中國即將崩潰》一書，引來許多爭議。之後的10餘年時間裡，章家敦每年都會預測「中國必將崩潰」，他也被大陸網友戲稱為「戰略忽悠局人士」。所謂「戰略忽悠局」，是大陸網友杜撰出來的假軍方機構，經常放出各種消息，以擾亂各方視線、掩護企圖、或引導國內外輿論。

(中時 )