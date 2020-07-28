據武漢市防汛抗旱指揮部指出，今日通過三峽大壩的長江第3號洪峰，在經大壩攔下削減洪峰達36.7%，但長江武漢段仍出現三峽大壩建成以來的最大流量，每秒高達61200立方公尺，水位則高達28.7公尺，為有記錄以來第4高。28日經削減的洪峰通過武漢後，本次洪水已開始消退，雖因中游暴雨而略有返漲，影響不大，長江本次洪水將在月底結束。

據武漢市防汛抗旱辦公室發佈最新水情及雨情表示，28日8時，長江漢口站水位28.48公尺，超警戒水位1.18公尺，較前一日水位上漲0.09公尺，流量每秒61200立方公尺，此一流量為三峽大壩建成後長江武漢段出現的最大流量。

《長江水文網》資料顯示，28日下午13時，長江武漢段漢口站水位到達28.7公尺，達到歷史第4高，部分路段江水已高過城市主幹道。

長江今年第3號洪峰形成於26日，受長江上游強降雨影響，三峽水庫入庫流量達每秒50000立方公尺，27日洪峰通過重慶入進入三峽水庫，入庫流量增加至每秒60000立方公尺。28日早晨三峽大壩6孔洩洪，洪水已處於退水階段，28日晚間水位已快速回落，預計將在本月底結束。

長江幹流武漢段流程145公里，既受四川盆地、洞庭湖水系、清江、漢江洪水下泄影響，又受鄱陽湖水系頂托影響，汛期長、流量大、水位高，有紀錄以來的最大洪峰流量為每秒76100立方公尺。

根據氣象部門的消息，未來3天武漢市仍有降雨，但雨勢已稍緩，預計有小幅返漲，最高水位預計在28.55公尺左右。

(中時新聞網)