新台幣匯率持續走強，壽險業傷很大。新光金控28日公告，新光人壽7月趁現金股利進帳之際，將增提40億元外匯價格變動準備金，用來抵禦新台幣波動造成的獲利壓力。

今年以來，國泰人壽在4月及6月各增提10億元外匯準備金，南山人壽則是6月一口氣增提30億元外匯準備金，連同新壽7月增提的40億元，壽險業今年一次性增提的外匯準備金已達90億元，已高於2019年有三家壽險公司增提65億元外匯準備金。

另外，金管會28日亦表示，新光金控6月19日股東會選出新一任董監事，同日董事會亦選舉新任新光金董事長許澎、總經理吳欣儒，新光金已送審此新人事，但銀行局副局長林志吉表示，已要求新光金補充說明，因此仍在審理中，必要時不排除要進行「面試」；至於新光人壽總經理黃敏義的人事案，則因吳欣儒人事案未過，黃敏義仍兼任新光金總經理，所以保險局也尚未審理。

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