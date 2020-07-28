台南晶英酒店主廚鄭安宏下鄉指導創意餐點，讓大內美食再升級。（台南大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南晶英酒店主廚鄭安宏下鄉指導創意餐點，讓大內美食再升級。（台南大內區公所提供／劉秀芬台南傳真）

五星級飯店主廚下鄉指導創意料理，台南大內區社區媽媽爭先報名，大內區長李賢村28日上午特別前往觀摩試吃社區媽媽們第一次試做的佳餚，舉起大拇指稱讚，好味道可媲美大餐廳料理。

大內區公所今年向文化局申請的社區營造計畫，以推廣在地社區產業，以公私協力、跨域合作方式，請台南晶英酒店主廚鄭安宏下鄉指導創意餐點，為大內美食再升級。

此次廚藝課程共5周，每周一次，雖然上課要自備廚具，但下廚幾十年的社區媽媽們表示機會難得，爭先報名。上課除了要盤點在地食材、入菜，目標要設計研發出一道道美味料理，經主廚示範教學後，讓各位學員實作。媽媽也期待在主廚帶領下，廚藝層次能再提升，成為真正的大內烹飪高手。

各社區參加的學員將近30位，第一天課程主廚教導「盛夏葛鬱金水果海鮮卷」、「大內萬壽果干貝燉雞湯」、「酪梨香蒜奶鮪魚方塊土司」、「酪梨山藥芒果晶球」等料理，以大內酪梨、芒果、木瓜、葛鬱金粉等在地食材入菜，媽媽們上課聚精會神，認真做筆記、發問，跟著主廚的步驟將食材入菜，端出一道道色香味俱全的料理。

李賢村28日到場為學員們鼓勵，品嘗社區媽媽做的美食，稱讚媽媽們的手藝令人驚豔，個個是深藏不露的烹飪高手，可以PK五星級美食了。鄭安宏主廚說，社區媽媽廚藝超厲害，相信經過5天的料理課程，PK五星級主廚指日可待。

李賢村表示，大內區一年四季盛產各式水果，除了占全台產量三分之二的酪梨，也出產芒果、木瓜、鳳梨、芭樂等水果，亦有莿仔(金合歡)、葛鬱金、破布子等特產；希望藉由在地創意料理課程，提升社區在地餐點精緻度，未來辦理地方特色導覽輕旅行或社區參訪交流時，能抓住遊客的胃，讓遊客記住大內最美的滋味。

今年9月底甜根子草盛開之際，大內區公所將舉辦賞花活動及社造成果發表會，屆時將請社區媽媽在大內最美的季節大秀廚藝，讓遊客好好品嘗。

(中時 )