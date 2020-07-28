大陸網紅周揚青和羅志祥分手後，一舉一動受到外界關注，近日因為她PO出和羅志祥好友的合照，遭疑是否復合小豬，更有人質疑她故意炒新聞，讓周揚青受不了，直接貼出對話記錄打臉酸民。

周揚青日前在IG曬出與羅志祥好友三兒的合照，沒想到竟被謠傳是她故意製造偶遇、硬拉著對方合照，還自己發疑似復合的通稿再否認，被酸蹭前男友熱度。對此傳聞，周揚青就在微博PO出兩人對話，澄清是對方找自己合照的。

周揚青曝光和三兒的對話記錄，證明是對方找她的。（圖／翻攝自微博）

周揚青回覆網友。（圖／翻攝自微博）

對話曝光後，不少粉絲在貼文底下替周揚青喊屈，希望她可以罵回去，心疼她被好友衝康，而周揚青也親自回覆「我只是覺得即使兩個人分手了，中間的朋友沒做錯什麼大家都還是朋友，可以一起玩，誰知道出這麼個噁心新聞。」表示現在仍不願意相信對方這麼說，至於被傳自己製造復合新聞，周揚青也無奈說：「請問我做這些復合的新聞是幹嘛呢？我堵我以後燦爛的桃花嘛…。」

(中時新聞網)