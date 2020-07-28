外貿協會偕同我疾管署、外交部與長庚醫院28日辦理防疫視訊會議，連線阿拉伯聯合大公國杜拜防疫中心官員及中東地區醫院等，線上與會人次超過200人次。除了分享台灣防疫經驗，同時也為台灣開啟與中東地區醫療防疫合作大門。

貿協董事長黃志芳表示，杜拜防疫指揮中心日前主動接洽我國外館，盼能舉辦防疫視訊會議，向台灣學習防疫經驗，此次活動透過我國防疫指揮中心以及林口長庚醫院醫師代表說明，讓中東地區國家進一步瞭解我國防疫的作為。

黃志芳進一步表示，為全球防疫盡一份心力，貿協早在6月初建置「臺灣國家防疫館」英文網站，收錄臺灣成功的防疫經驗、防疫科技與防疫產品與各國分享，以協助各國盡快遠離疫情。

黃志芳表示，未來貿協將透過國家防疫館，持續辦理相關課程協助全球對抗疫情，同時推廣臺灣的數位化智慧醫療系統服務，行銷臺灣的醫療科技與服務。除了醫療產業，貿協也將規劃資通訊產業以及智慧城市、智慧交通、智慧醫療等各產業貿易推廣活動，積極協助臺灣業者拓展中東市場，促進交流合作。

(工商 )