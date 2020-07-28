知名酒店大亨夏成龍傳出因癌症過世的消息，享年72歲，這位縱橫北部夜生活圈的大亨，讓不少業界的「老司機」嘖嘖稱奇，說到北市首屈一指的酒店，酒客公認除了位在敦化北路和南京東路口的便服店「龍亨」外，能夠和龍亨並駕齊驅的酒店，就是夏成龍的「麗園」。

位在東區的麗園早期叫「凱薩帝苑」，人稱「夏董」的夏成龍，有2個兒子夏天浩和夏天倫，夏天浩在美國學成歸國後在同棟大樓經營知名夜店「Luxy」（後更名OMNI），知情人士透露，當時夏成龍特別交代兒子開的夜店裡絕對不能出現毒品，並提醒一定要開高格調、與眾不同的店，甚至出資3億並讓出統領百貨的5、6樓給兒子經營，而Luxy也迅速成為台北知名夜店，改名後的OMNI甚至因裝潢拿下紅點設計獎。

夏成龍的麗園酒店和兒子夏天浩經營的知名夜店「OMNI」在同一棟大樓。（圖／報系資料照）

雖然「爸爸開酒店、兒子開夜店」，但其實夏家最賺錢的事業並非這兩店，據聞，早年夏成龍賺錢便會購置不動產，統領百貨的酒店和夜店其中之一，就是向黃任中買進的。

麗園早期叫凱薩帝苑，在東區屹立不搖。（圖／報系資料照）

酒店的類型大致分為制服店、公主店、禮服店、便服店，消費金額依序增高。台北市知名且合法登記的酒店近30家，若不計頂級的特殊酒店，1家店平均50桌，1桌的消費金額從12000元到40000元計算，單店1天的營收就有60萬元至200萬元，1個月營收約1000萬元至3000萬元。

開業逾20多年的麗園酒店，以小姐優質、敢玩，久享艷名，是台北東區知名的便服店。酒店內部由於裝潢富麗，加上號稱小姐人數有上百人，收費自然「高檔」。按照一般行情，坐檯時數每小時約收費1680元，包廂費依大小從1500元到4000元不等，酒費則另外計算，最便宜的開瓶酒也要3000元，以軒尼詩白蘭地為例，現場開瓶最少也要5000元起跳。另外，還有所謂的人頭費，一人1500元，但可抵酒錢。

2015年西門町峨嵋停車場2死槍擊案，殺手陳福祥案發前一晚曾在麗園酒店招待2名死者。（圖／報系資料照）

夏成龍在黑白兩道吃得很開，和竹聯幫關係密切，去年竹聯幫幫主「么么」黃少岑70歲大壽時他還應邀出席，另外與政商、檢警調方面也不錯，但麗園酒店過去仍有幾次鬧上新聞版面，像是2006年就有麗園的媽媽桑帶著低胸辣妹，到金管會前委員林忠正的小木屋招待所陪酒引起不小風波，還有2015年1月，北市西門町峨嵋停車場2死的槍擊案，檢警就發現殺手陳福祥和他的大哥，案發前一晚就是在麗園酒店設「美人局」，招待2名死者。

(中時新聞網)