前陣子，美國P-8A海上巡邏機在黑海，都會遇到俄羅斯戰機的伴隨，有時還有危險迫近的情況。不過最近可能會好一些，因為美國正在與烏克蘭進「海風2020」演習(Sea Breeze 2020)，烏克蘭的的Su-27戰鬥機會替美國P-8A護航。

防衛部落格(Defense-Blog)報導，替P-8A護航的Su-27UB戰機，來自烏克蘭第831戰術航空旅，在海風2020演習期間，將擔任為北約飛機與艦隊的巡邏護送任務。雖然烏克蘭並未加入北約，但是仍然以周邊夥伴國的身分，加入北約的演習活動。

2020年海風演習，有保加利亞、 喬治亞、 挪威、 羅馬尼亞、 西班牙、 土耳其、 烏克蘭和美國，總共8個國家參與，其中多數國家是在黑海附近。官網的說明是：這是一場加強北約夥伴國相互合作的防禦性演習，以維護黑海的安全穩定，期望周圍國家遵守國際法並尊重邊界和主權。

P-8A波塞頓式（Poseidon），是美國海軍最新的海上巡邏機，以波音767機體改裝而成，配備了最新的通訊技術和感測器，用以取代P-3獵戶座式(Orion)。

(中時新聞網)