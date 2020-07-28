體育署28日下午抽出400萬份動滋券，開直播邀請4位體育界國手幫忙，加上律師見證，但過程卻讓民眾直呼根本看不懂，也不知道自己到底有沒有中獎，如今終於有網友收到簡訊，隨即曝光內容，但也抱怨「所以下午到底在幹嘛」。

動滋券簡訊內容曝光，不少網友崩潰「我還沒收到」 (圖／PTT)

一名網友晚間近八點在PTT八卦版PO文「有人有收到動滋券中獎簡訊了嗎」，表示自己在剛剛終於收到中獎簡訊了，但他也坦言「下午完全搞不懂直播在幹嘛」。透過截圖可以看到，只見簡訊中寫著「證號XXX您好！恭喜動滋券中籤！效期109.12.31，請上動滋網領取QR Code消費抵用。大家一起出門挺運動！」

鄉民看到紛紛留言：「沒中啦X」、「我沒收到」、「想看簡訊長怎樣，求附圖」、「上次藝FUN沒中，這次也沒有」、「發錢也能惹火300萬人」、「可惡，126真有這麼邊緣？」、「剛剛終於收到了」。

(中時新聞網)