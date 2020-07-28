根據網友計算，將體育署直播抽出中籤人數統計逐一相加，計算結果總數為3999998張，硬生生少了2張。(摘自PTT)

教育部體育署自運動發展基金提撥新臺幣20億元，發放400萬份「動滋券」，民眾反應超乎預期，將近700萬人登記抽籤，今（28日）體育署直播抽出400萬中籤人。不過號稱100％抽出的動滋券，卻被網友加總發現只有3,999,998張，硬生生少了2張，體育署也緊急作出回應，表示由於中籤者末3碼非0到9數字，將判定中籤無效。

體育署今邀請取得東京奧運的4位國手，包括射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎，透過射飛鏢地方式淂到一組「16位數」的亂數種子，在律師全程見證下，由電腦抽籤程式讀取亂數種子抽出400萬興運中籤者，體育署直播畫面也顯示「4,000,000人」以及「100％」。

有網友在PTT八卦版上爆料，根據計算，將體育署直播抽出中籤人數統計逐一相加，計算結果總數只有3999998張，表示「所以少的那兩張跑去哪了？」

對此，體育署緊急開會討論，表示經過抽籤程式再次檢核查證後，「其中有2位中籤者，其證號末碼不是0到9，將不計入0到9之中籤分布表。」該2筆雖中籤，但無法成功領動滋券，將視為中籤無效。

(中時新聞網)