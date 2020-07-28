過去三個月中，美元兌所有主要貨幣均發生貶值。目前，美元指數已跌破94關卡，創下近兩年新低。全球最大對沖基金橋水基金（Bridgewater Associate）創辦人兼投資長瑞·達利歐（Ray Dalio）表示，美元最大的敵人就是「美國」。

由於新冠疫情反彈拖累經濟前景，陸美關係緊張局勢加劇，近期市場避險情緒持續升溫，黃金價格勢如破竹，已突破1900美元關口，美元指數則跌破94關卡，創下近兩年新低。

當地時間7月26日，達利歐接受媒體採訪時表示，美陸兩國之間的衝突可能擴大至資本領域，進而波及美元。他表示：「貿易、技術、地緣政治，還可能擴大至資本領域，」達利歐在談及陸美未來可能發生的衝突時說。他指出，如果美國規定不要在大陸投資，甚至賴掉大陸購買的美國國債，這些可能性將會產生重大影響，如衝擊美元的價值。

達利歐補充說，這些困難問題必須得到「很好的解決」，對政府政策來說，這是很大的挑戰。

當被問及是否擔心美元前景時，達利歐警告說，美國已經成為「我們自己最大的敵人」，威脅著美元的穩定。數據顯示，在過去三個月中，美元兌所有主要貨幣均發生貶值。

事實上，除了達利歐，部分金融機構也在看跌美元。渣打銀行在近日發佈的2020年下半年全球市場展望中預計，美元在未來12個月下跌5%至7%。

由於聯準會向全世界大規模注入美元流動性，並且保持利率低位。渣打認為，相對利差優勢顯著下降使得美元需求下降，造成美元貶值，並且美國選舉和政治不確定性可能削弱美元作為避險貨幣的地位。

「如果我們不一起做些正確的事情，提高生產力，創造比支出更多的收入，建立我們的貨幣穩定性，建立良好的資產負債表，我們就會衰落。」達利歐說，「我們正因為這些事情而衰落。所以基本上我們目前要處理的最重要的事情，就是這些基本面。」

(中時新聞網)