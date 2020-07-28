主播蕭彤雯育有一雙兒女，擁有傲人上圍的她，不久前卻在節目上透露，餵母乳讓她雙峰「大走山」，胸部下垂，上半部扁塌，「很像山崩，只剩下山壁」。其實，哺乳後胸部下垂、上半部塌掉是不少女性的困擾，除了透過手術，靠食補、運動、拍打也有一些改善效果。

哺餵母乳是媽媽送給寶寶最好的禮物，好處不在話下，但退乳後，胸部鬆、垮、垂、塌等，幾乎無人能倖免，也是許多母乳媽媽們的痛。禾馨民權婦幼診所院長陳保仁坦言：「從沒看過哺乳後，（胸部）還跟以前少女一樣堅挺，真的太難。」

陳保仁解釋，懷孕和哺乳過程中，乳腺大幅擴張、增生，使乳房至少增加2個罩杯以上，但重力影響，也會下垂一些，「很少看到哺乳媽媽又大又挺。」林口長庚醫院整形外科系副教授黃嫆茹也說，哺乳期間，胸部不斷在脹奶和餵奶之間變大又變小，皮膚自然變得鬆弛。

因此，退奶後，乳腺回到哺乳前的大小，胸部就像洩了氣的氣球，垂墜明顯，上胸也顯得扁塌，尤其藥物性退奶，不論是打荷爾蒙或借助中醫，通常都會在一週內退奶，乳房脫垂情況更明顯。

●人種、懷孕哺乳次數、原本胸部大小也會影響

陳保仁說，老一輩女性生得多，堪稱名符其實的「布袋奶」；胸部愈豐滿，負擔也愈重，反而胸部小，組織較緊密，脫垂則沒那麼明顯。

一般來說，亞洲人的乳房組織又比西方人來的緻密，脫垂情況較輕微，但近年來亞洲人飲食習慣改變，大量攝食含糖飲料、高油脂類及速食，導致乳房鬆垂的情況也逐漸跟上西方的腳步。

●鬆垮塌、脂肪變薄、流失，乳房感覺也變小

有些退乳後的媽媽也有感胸部尺寸似乎比哺乳前更縮水，陳保仁認為，通常尺寸沒什麼改變，只不過組織變得鬆垮，沒有穿衣服時看起來更顯塌，實際上，原本的內衣應該還是可以「塞好塞滿」。

但黃嫆茹指出，懷孕哺乳時，乳腺增大可能一定程度上擠壓脂肪，導致脂肪變薄；加上脂肪隨著年紀增加而流失，都可能讓母乳媽媽在退奶後感覺胸部小了一些。

手術改善哺乳後胸部下垂、扁塌效果最明顯，靠自己3招也能幫忙

（圖片來源：康健雜誌）

如果想減少哺乳對胸型的影響，陳保仁建議，自然退奶、慢慢減少寶寶的需求量會是比較好的方式，避免胸部短時間「消風」太快。至於坊間的一些預防方法，例如哺乳時內衣挑選、按摩、注意飲食等，效果恐怕都很有限。

若「傷害已經造成」，「走山的胸部」可以如何挽救？陳保仁和黃嫆茹一致表示，手術還是最有效的方式。

黃嫆茹解釋，胸部上緣飽滿度不足，可以使用自體脂肪移植或是果凍矽膠隆乳來改善；脫垂困擾，則可以藉由乳房拉提手術，將鬆脫的乳腺及筋膜緊實、上提，除去多餘的皮膚，讓乳房的外型得到改善。另外，很多餵過母奶的媽媽有乳頭變形、變長的問題，也可以藉由乳頭整形的小手術得到改善，乳房與乳頭的問題也可以一併解決。

不過，多數人對手術的接受度仍舊較低，陳保仁提出3個可以參考的改善方法：

1. 食補：雖然哺乳期間光靠飲食很難達到預防乳房脫垂的目的，但陳保仁說，臨床上遇過媽咪退乳後，營養供需突然失衡，這時補充一些富含膠原蛋白的食物，例如豬腳、滴雞精，確實看到不錯效果。但實際情況還是因人而異。

2. 運動：黃嫆茹表示，乳房底部是胸大肌，當胸大肌比較有力，乳房也會跟著上挺，上胸線條更明顯。此外，進行胸大肌運動通常也會訓練其他動作，如果有向內擠壓胸部的動作，也會讓乳房更集中，陳保仁說。

3. 拍打：邏輯上，輕拍上胸能讓皮膚比較緊緻有彈性，陳保仁不反對女性朋友嘗試，但他認為效果還是有限，適當運動會是更好的方法。

哺乳是天性，也是對寶寶最好的禮物，雖然媽媽會付出一些代價，但陳保仁鼓勵媽媽們不用太灰心，如果產後恢復不如預期，整形外科醫學美容、婦產科、或月子中心等，都能提供專業協助。交給專業的醫師來幫忙，效果也來的快而顯著，但同時也別忘了靠自己，努力維持心目中想要的體態。

(中時新聞網)