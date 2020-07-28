搶攻父親節孝親商機，世界奢華茶葉品牌 TWG Tea 宣布推出「盛璽秘製普洱茶」（Hidden Pu-Erh Tea），標榜將帶有獨特潮濕泥土氣息的熟成黑茶與野生森林漿果與花香相互揉合，塑造調製出濃郁香氣，預計於8月1日在台上市，厚實的口感搭配象徵權威融合熱情的黑紅瓶身包裝，希望爭取茗茶鑑賞家青睞並將尊榮獻給父親。

盛璽秘製普洱茶（Hidden Pu-Erh Tea）瓶身以穩重的黑色基調打造，點綴充滿華貴的紅。黑色手工吹製玻璃瓶完美封存，可防止茗茶暴露於光線下，確保茶葉品質和一致性，玻璃蓋亦可作為量杯用來沖泡茶款。奢華地包裝於絲絨小袋中，收藏於充滿能量的節慶紅與金色壓花裝飾禮品盒內，為品茗增添視覺享受。透過盛璽秘製普洱茶（Hidden Pu-Erh Tea）將好品味分享給有時尚感的父親，好品質獻給敬愛的父親，增添節日情意與生活情趣。

普洱茶葉發酵的過程賦予其別具一番的泥土風味，成為區隔普洱與其他茶款的獨特基礎。如同優質葡萄酒般，經過細膩發酵的普洱會隨著時間的演進而更成熟，陳釀時間可達15 年之久。揉合陳年普洱佐餐，有效降低膽固醇、改善消化養胃聞名。同時，普洱茶有舒緩心靈及醒神等功效，是從晝到夜的夏日享受。TWG Tea盛璽秘製普洱茶（Hidden Pu-Erh Tea）強勁而樸實的泥土氣息的特色揉合花果風味基調，多變風味能襯托一頓豐肴或完美搭配甜點臻美。TWG Tea盛璽秘製普洱茶（Hidden Pu-Erh Tea）沉澱後的獨特茶質與天然芬芳，無論是日常時光或是特別的日子，都值得茗茶鑑賞家欣賞，也是尊榮贈禮首選。

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