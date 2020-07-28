如果不是新冠疫情的全球大流行，還在學的學生們肯定沒有機會親探全球最大消金銀行花旗銀行的人才培訓課程。花旗(台灣)銀行今（28）日表示，花旗亞太區在暑假期間推出「金融數位學習課程」，世界各地的學生皆能註冊參與線上學習，參閱網站 https://lnkd.in/gqBWTXY，成功完成課程的學生，將會獲得花旗發出的證書。

在花旗(台灣)銀行公開資訊之前，花旗亞太區其他市場已搶先一步登錄，才兩星期的時間，已有來自全球500多間大學、超過6,000名學生報名參加。課程涵蓋多種亞太區市場需要的金融專業，包括「投資銀行業務」，及負責客戶銷售與交易業務的「金融市場與證券服務」。

有關花旗銀行強項之一的「消費金融業務」相關課程，該行表示，近日將推出線，上課程完全免費。花旗亞太區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人Jan Metzger表示，此次推出的數位學習課程展現花旗善用科技的實力，引起世界各地更多人的關注，對花旗來說，能繼續吸引頂尖人才。

Jan Metzger指出，學生對銀行工作或許一知半解，經由這項課程的設計與學習，能協助學生建立工作技能和自信，或許將來能順利在花旗展開職涯。課程內容包括由花旗同仁設計的個案研究，請學生提出解決方案，也會與花旗亞太區資深主管進行線上會談。

據悉，在此項數位學習課程中，能提出卓越解決方案的學生將有機會直接獲聘，或於明年暑假成為花旗實習生，等於是為大學生、研究生們在畢業之前就準備好進入職場。

(工商 )