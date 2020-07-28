近一周固定收益型ETF淨流入115.3億美元，以美國固定收益型ETF淨流入78.9億美元為主，全球固定收益型ETF淨流入15.6億美元，歐洲固定收益型ETF淨流入4.5億美元，新興市場固定收益型ETF淨流入6.1億美元，新興當地貨幣型債券ETF淨流出1.2億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近一周淨流入66.7億美元，高收益債券ETF資金近週淨流入22.2億美元。值此市場震盪環境，多空消息錯雜，投顧建議債券部位以高評等政府債為首選，首選美國政府債券型基金（GNMA）及伊斯蘭債券型基金。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，現階段看好伊斯蘭債市利基，包括受惠於聯準會的買債政策，帶動各類投資級債券還有利差收斂空間。評價面改善，同為投資級信評，伊斯蘭債的殖利率水準高於美國投資級債，吸引力更佳。需求面熱絡，今年伊斯蘭債券發行常見有超額認購。供給面收斂，標準普爾預期，2020年全球伊斯蘭債券發行量將為1,000億美元，低於2019年的1620億美元，看好伊斯蘭債市場的長期表現潛力。

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