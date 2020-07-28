中部是精密機械產業的故鄉，中科園區更有許多製造高科技機台設備的上市櫃大廠。由於機台大小零件多如牛毛，需仰賴衛星加工廠的支援，鏹晟精密企業創辦人陳建志專攻高難度的光學、汽車、自行車等產業的不鏽鋼零件，曾是光學股王、知名汽車大廠等衛星加工廠。

不過，鏹晟精密企業自今年以來，受到疫情衝擊，訂單明顯萎縮超過五成以上，陳建志決定主動出擊、自己去開發客戶，期望後疫情時期、訂單能因此撥雲見日！

陳建志是台中農村子弟，個性純樸，讀的是光華高工建築製圖，出社會後看到不少朋友投入製造業，從事精密機械零件生產，共同為中部的精密機械付出一己的貢獻，引發他的興趣！由於隔行如山，陳建志找到製造精密零件的公司從頭學起，從最基礎的工作做起。

這家公司專門代工知名漆彈槍品牌的零件，仿真槍的零件多且細小，必須要求十分精密，陳建志在這裡紮下了深厚功夫。從CNC銑床機台操作─包含架模、準備刀具、對刀座標軸，到CNC銑床機台的維護包含故障排除、保養等，都難不倒他。

陳建志入行時，正值傳統銑床跨向電腦化自動銑床的新世代，他又得再學習程式設計設定參數，這是更大的挑戰，除了老師傅的傳授之外，陳建志還會利用空檔窺視老闆如何操作，一點一滴記在腦海裡，很快就能將施工圖樣轉換成CNC程式。

勤奮加上肯學，陳建志終於熬到廠長的位置，從技術到管理、甚至是客戶經營，有了全方位的接觸；對市場的趨勢也充份掌握。在父親和朋友的鼓勵下，陳建志於2018年3月決定自立門戶，在中科所在地的大雅區創設鏹晟精密企業，「我很感謝父親在財力和精神上的大力支持！」

由於精密機械市場的需求廣泛，陳建志決定挑戰最高難度的光學、汽車和自行車零件銑削，尤其是不鏽鋼零件，不僅是技術門檻高，更由於要準備的專用刀具比較多，售價也昂貴許多，一般業者較不願意承作，但對他而言卻是市場機會。為此，陳建志砸下千萬重金添購「常銘」的高階工具機，完善的設計大大提高高速車削旋轉時的精準度。

陳建志說，銑床加工雖然在精密機械產業中扮演小小螺絲釘的角色，但卻是決定品質的大關鍵，不能小看自己的工作。自己創業後，陳建志對客戶的責任心更重，為確保客戶零件的品質，在將施工圖轉換成CNC程式時，常常為了掌握精準度，電腦參數一直不斷修正，往往耗費一週到十天才肯罷休，因而贏得更多客戶的信賴。

(工商 )