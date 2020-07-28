搶攻中秋送禮商機，香格里拉台南遠東國際大飯店與城市藝術家林致維跨界合作，以「古都風情．溫情意濃」為主軸，將府城最美麗的鳳凰花季、如金黃雨般的阿勃勒及人文巷弄為題材，運用豐富的色彩與強烈留白風格，設計濃厚藝術風格多款禮盒。同時，其中「魚龍舞」傳統月餅禮盒每銷售乙盒，飯店即捐出部份金額予「伯利恆文教基金會」，此款禮盒以振興三倍券購買可享優惠。

香格里拉台南遠東國際大飯店與城市藝術家林致維跨界合作的「古都風情．溫情意濃」禮盒包括：「魚龍舞」傳統月餅禮盒、「星如雨」奶黃月餅禮盒，以及「憶家鄉」鳳梨酥．芒果酥禮盒等三款禮盒。同時，也推出手工蛋黃酥禮盒，以及香格里拉台北台南限定款「南北映月」禮盒。

「魚龍舞」傳統月餅禮盒畫作以台南舊稱「鳳凰城」為主軸，呈現舊城區艷麗似火鳳凰花開，象徵著古都濃厚的人情味與熱情好客，也意喻著自清代即有展翅鳳凰的風水良地之美稱，主廚選用油潤適口的薄嫩廣式餅皮，將絲滑柔順口感的經典月餅「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」、健康伍仁」與創新風味「芋香撞奶」、「炭培烏龍麻糬」、「巧克力花生」，每款各乙個，每盒售價1,188元。此款禮盒每售出乙盒將捐出11元予「伯利恆文教基金會」，為發展遲緩嬰幼兒及其家人帶來力量和希望，使用紙本振興三倍券1000元優惠購買乙盒。

而以阿勃勒樹開花，金黃耀眼仿如黃金雨，象徵著古都台南浪漫中伴著詩意的「星如雨」奶黃月餅禮盒，精選細緻綿密的奶黃月餅「干貝奶黃」、「金沙奶黃」與「芝麻奶黃」各兩個，售價1,088元。喜愛水果風味，推介購買「憶家鄉」鳳梨酥．芒果酥禮盒，外盒以台南老城區巷弄風情，精采呈現台南樸實生活，選用本土鳳梨與玉井愛文芒果，講求工序、費時熬煮成帶果粒芒果醬與鳳梨醬，搭配金黃酥皮，酸甜交織的果香內餡，扎實口感，是老少咸宜的美味，每種口味各含五個，售價698元。

香格里拉台北台南限定款「南北映月」月餅禮盒 1,288元 (6入/盒) ，以古典韻味的珠寶盒為設計概念，月餅籃框比擬窗戶，中間為明月，表達「望著窗外明月，佳節倍思親」的意念。我們望著同一輪明月，無論身在何處，心都會在最眷戀的家。「養生月餅」、「核桃香芋」、「蓮蓉蛋黃」、「桂圓紅棗」、「蜂蜜柚子」、「純鳳梨」奶香濃郁的廣式月餅，搭配內線溫潤的飽滿餡料，是吃一口就淪陷的美味！每種口味各含1個。

香格里拉台南遠東國際大飯店針對企業贈禮，貼心提供公司專屬商標印製服務；同時可享有大量訂購優惠，以及享台灣本島免費定點送貨服務乙次。8月31日前早鳥預購禮盒可享85折優惠，9月1日起則享買十送一。

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