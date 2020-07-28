新冠肺炎疫情前，中美貿易紛爭已影響全球經濟復甦步調，疫情爆發更加劇G2大國爭霸的競爭情勢，兩國各自扶植新經濟產業、重塑產業供應鏈以強化國家競爭力的長線趨勢下，新一輪牛市機會應運而生，建議掌握大陸及美國股市的兩大主軸，並以側重科技及生技醫療創新產業為首選，逢回加碼或定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，在家生活崛起的新形態之下，2020年美國電子商務銷售預估將成長18％，創2008年有紀錄以來最大增幅，數位支付採用亦隨之提升。2020年企業在實現數位轉型相關技術及服務的支出，將成長10.4％至1.3兆美元，以雲端基礎設施為企業數位轉型的重要基石，未來數年可望維持高速增長，整體產業長期仍有成長空間，看好數位化帶動的產業表現。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，過去幾年美國藥價立法的政治壓力升高，且尚未減弱，然而醫療產業的商業環境，仍有利於能為患者創造價值的創新藥物。除此之外，全球人口高齡化推升藥物利用率及醫療支出上升，為生技及製藥產業提供強大的長期需求背景。展望後市，預期醫療突破及藥物研發將持續提供長期成長動能，為長線投資者提供機會。

(工商 )