歐盟對7,500億歐元復甦基金達成共識，及美國考慮新一輪逾兆美元刺激政策，疫苗研發加速及全球製造業PMI止跌回彈，一度激勵股市走高，但企業財報好壞參半，專家警告泡沫風險，加上整體疫情未見降溫、中美相互關閉使館，風險偏好回落，股票型ETF近一周淨流入26億美元，主要以日本股票型ETF流入24.1億美元最多。

除日本股票型ETF外，全球股票型ETF近一周資金淨流入20.1億美元居次，歐洲和新興市場股票型ETF分別淨流入4.5億美元及1.5億美元，大陸股票型ETF淨流出18.3億美元，美國股票型ETF淨流出9.8億美元。

富蘭克林證券投顧分析，中美要求雙方關閉領事館情事在外交事務上實屬罕見，通常顯示兩國處於非常負面的關係下才會發生，然而在年初雙方簽訂第一階段貿易協議後，隨美國總統大選時程逼近，雙方已在5G網路、領土爭端、新冠肺炎疫情肇始責任等多項領域產生衝突，預期選舉前檯面上衝突升溫的新聞頭條風險將增添市場波動。

富蘭克林證券投顧指出，但對全球經濟基本面是否造成實質影響的關鍵，在於關稅／貿易協議，基於現階段中美因疫情衝擊的經濟仍在修復階段，基本情境為美中雙方會持續遵守第一階段貿易協議。未來一周盤勢聚焦聯準會政策動向及全球超級財報週，也需留意中美情勢、美國兩黨對於新一輪紓困政策的協商進展，消息面牽動市場波動，預期聯準會將重申低利寬鬆，並將動用所有工具支持經濟的鴿派基調，有助發揮下檔支撐。

(工商 )