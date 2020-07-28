高雄市長補選候選人李眉蓁競選辦公室發言人鄭照新今晚爆料，自稱陳其邁陣營副總幹事連立堅，6月28日在市府補助的打狗盃圍棋比賽上，公然向民眾尋求支持，要在場的家長於8月15日力挺陳其邁，痛批連立堅違反行政中立，打著市府名號，行強迫拉票之實，變相有賄選嫌疑。

國民黨革實院開設的政論野台晚間播放爆料影片指出，身兼高雄市圍棋委員會主委的前民進黨議員連立堅，在今年6月28日第九屆打狗盃全國圍棋錦標賽上，致詞時自稱為陳其邁副總幹事，和陳其邁關係友好，若陳其邁當選後，對圍棋運動將有更大幫忙，基於此特殊默契與承諾，且促進圍棋運動的發展下，請大家於8月15日支持陳其邁。

據了解，高雄市體育會圍棋委員近兩年來總共向市府申請33萬元補助，而市府在6月28日打狗盃全國圍棋錦標賽上給予3萬元補助。黨內人士質疑，此活動市府有補助，被拿去作為選舉造勢，恐涉及賄選疑慮，且觀感不佳。

鄭照新痛批，高雄市政府社會局、運發局為本屆打狗盃圍棋比賽的指導單位，且有補助經費，連立堅卻公然在活動現場請大家支持陳其邁，明顯違反行政中立，假推廣圍棋之名，行強迫拉票之實，要參加的家長照單全收，並質疑變相有賄選嫌疑。

鄭照新抨擊，陳其邁今天以立法院最高顧問名義參加經濟部與立法院舉辦的研討會，已無任何公職身分的陳其邁，卻以此名義擦邊球參加活動，某種程度而言，變相在幫陳其邁造勢，都在借用公務資源，進行輔選國家隊的工作。

鄭照新指出，連立堅曾任兩屆高雄市議員、黨產會委員，也曾與婦聯會過招，如今就是民進黨所豢養的外圍組織，替陳其邁行輔選之實。

藍委林奕華痛批，連立堅在小孩的圍棋比賽上大剌剌要大家挺陳其邁，簡直玷汙教育，連又稱與陳其邁有「特殊默契」，檢調應清查是否涉及期約賄選。她砲轟，輔選國家對已啟動，民眾要睜大眼睛看清楚這是一場不公不義的選舉。

前丁守中發言人楊植斗表示，民進黨在後期執政，尤其蔡英文連任後，不用再演了，逐步掏空國家資源，這就是未來可預見腐敗正在發生的進行式。

(中時 )