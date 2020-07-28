經濟部次長林全能表示，過去因為疫情讓服務業大受打擊，過去因為政府要紓困企業而走訪了解服務業，當時就有感受到業者心情低落，但也看到台灣企業具備的永不放棄精神，仍展現高度活力。

林全能周三出席「台灣服務業大評鑑」致詞時指出，服務業占台灣GDP超過6成，是國內經濟發展重中之重，期許服務業在疫情後，透過發展智慧化、數位轉型，創造更高價值。

(工商 )