林全能：服務業更是台灣經濟重要支柱 20:482020/07/28 工商 要聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部次長林全能表示，過去因為疫情讓服務業大受打擊，過去因為政府要紓困企業而走訪了解服務業，當時就有感受到業者心情低落，但也看到台灣企業具備的永不放棄精神，仍展現高度活力。 林全能周三出席「台灣服務業大評鑑」致詞時指出，服務業占台灣GDP超過6成，是國內經濟發展重中之重，期許服務業在疫情後，透過發展智慧化、數位轉型，創造更高價值。 (工商 ) #服務業 #林全能 #疫情 #台灣經濟 #經濟部次長 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 橋水達利歐：美元貶不休 最大敵人就是美國 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 台積電如何狂虐所有競爭對手？ 先進製程發展曝真相 - 財經 0056、00878選誰？6檔高股息ETF大比拚 專家力推這檔！ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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