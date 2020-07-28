第二季開始因市場波動加大，專家建議無論購屋規劃、子女教育金、旅遊基金甚至退休理財安排，皆應以定期定額方式持續，針對廣大市場理財需求，業者首推動態定期定額投資術簡稱「動態定投術」，每季利用3檔基金組合建議、提供動態投資推薦，並以動態組合方式，強調可解決各類理財難題。

根據理柏資料，自2018年5月至2018年12月底間，中美貿易戰展開、美國升息過快造成美股修正，使市場波動大增。同期間如全球醫療類股指數、MSCI中國A股指數及美國特別股指數走勢皆不同調，醫療類股指數期間最大漲幅逾16.3％，MSCI中國A股指數卻大跌幅逾25.6％，美國特別股指數則較前兩者持平，顯示若僅投資1檔產品，也許會錯失機會。

富蘭克林華美投信指出，「動態定投術」主要為解決投資人不知停扣與不知何時出場，具三大特色，一是藉由每季更新投資組合的方式，解決市場波動大的疑慮。其次是根據投資建議，可以每一季轉換庫存單位數，隨時持有熱門基金，讓投資組合選擇更靈活。其三為每季將推薦3檔基金，依據建議可做好資產配置，及時參與市場的輪動，不再需要擔心該買甚麼基金。

富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金經理人邱良弼表示，不論是2018年3月起展開的中美貿易戰，或2018年的Fed連續升息，都造成不同區域及類股漲跌不一的情況，今年新冠肺炎疫情造成市場行情變化也是如此，故建議採用雙動能模組的方式，「絕對動能」與「相對動能」來檢視市場與投資標的本身，採取降低風險最適化的投資組合建議。

「絕對動能」是指觀察某資產過去的資料，來評估未來的方向，順著風的方向走，會比較容易掌握往前的機會。邱良弼說明，「相對動能」是透過比較某資產與同類型資產的表現，以評估未來機會，找出相對落後補漲或有較佳投資機會的投資標的，即時進行布局。

整體來看，「動態定投術」利用定期定額新思維，期以動態方式每季做定期定額投資組合的推薦，藉協助投資人簡單解決投資理財上無法擇時買賣、選擇標的、甚至無法克服人性會追高或殺低等投資弱點，避免錯失不同資產與時間上最佳的機會。

(工商 )