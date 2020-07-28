2名男子藉著酒意和灌醉對方，萌生色戒侵犯一名15歲少女！據聯合早報網站報導，這2名新加坡男子3年前趁著玩「真心話大冒險」，涉嫌性侵一名喝醉酒的15歲外籍女學生，其中一名男子27日被判刑8年10個月又27天，外加鞭刑9下，另一名男子的案子還在審理中。

報導指出，這起性侵事件發生在2017年10月17日大約清晨4點到5點之間 ，案發地點在新加坡巴西立的某處國宅樓下。受害者在案發前2、3個月時，認識這2名當從事服務生工作的男子，3人經常和其他朋友一起出遊。

案發當時，共有4男1女聚集喝啤酒聊天，並玩起「真心話大冒險」，2名被告趁機問受害者關於「性」的問題，當少女選擇不回答時就要被罰喝酒，期間她總共喝了至少4罐啤酒，隨後這一群人準備前往其中一名被告住家，受害人當時已喝醉，當來到住處樓下時，2名被告嘗試叫醒受害人，但她都沒有反應，其他朋友也已離開。

2人於是趁機對撫摸受害者胸部，並輪流用手指性侵對方。接著，其中一名被告更對她性侵，另一人則無法「有反應」，於是強行讓受害人為他口交。由於受害者是一名15歲外籍女學生，2名涉案者當時分別為19歲和18歲皆未滿20歲，法庭諭令媒體不准報導任何可洩露受害人身份的資料。

法官27日表示，2名被告趁機性侵喝醉與無力反抗的受害人，還相互協助彼此犯案，對受害人造成極大的心理創傷。其中一名被告被判刑8年10個月又27天，外加鞭刑9下，另一被告案件尚在審理中。

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(中時新聞網)