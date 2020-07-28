草屯形象商圈和興街，在本月2日發生6起雨天地板濕滑造成摔車事故，在26日又有民眾騎車慘摔， 28日召開說明會，縣府也派員了解民意，縣長林明溱獲悉後，要求公務處以民眾安全為優先考量，立即增加壓花地坪防滑係數或刨除重鋪一般柏油路面。

28日下午南投縣府工程處處長陳錫梧會同承包商赴現場，在縣議員蔡銘軒、廖梓佑及簡峻庭見證下，再次聽取商家對壓花地坪刨除或改鋪一般柏油正反意見，據了解，月初時就要將壓花地坪刨除改為柏油路面，但商家認為，壓花地坪是防滑做不好，不願刨除改為柏油路，因各方意見分歧，而導致進度延緩。

南投縣政府工務處陳錫梧指出，商圈道路改善以安全第一，因此在本周將完成部分道路的止滑金剛砂補強測試，讓商家參與體驗，若能接受原鋪面上的止滑效果及耐久期限，並獲商家一致贊成，就會以增加鋪面止滑改善，如止滑測試效果不好，則保留道路兩側各一公尺壓花地坪，將中央刨除改為柏油，測試完後立即執行，且不再協商或拖延。

林明溱表示，基於用路人安全優先考量，因此決定由工務處依工程專業，不再拖延，直接採取最快速且有效方法徹底改善，若增加防滑係數仍不夠安全，就將壓花地坪刨除，重設一般柏油路面，盡快恢復商圈道路安全，責無旁貸。

(中時 )