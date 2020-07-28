受到民眾熱烈申請抽籤的體育振興券「動滋券」，今天確定中籤結果，但在公佈的身分證末碼中籤人數，有民眾加總後發現比預計發放的400萬份少2人中籤，體育署副署長王水文回應，經查核其中2位中籤者，其證件號碼末碼不是0到9數字，故不計入0到9之中籤分布表，因此中籤無效，至於是否補上2名還不確定。

動滋券共698萬7263人成功登記抽籤，今天下午藉由4位國手以射飛鏢方式，決定出一組16位數的亂數種子，由電腦抽籤程式讀取這「16位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出400萬個中籤者，中籤率為57.2%，等於申請者有將近一半的人會失望。

在公佈的身分證末碼中籤人數，有民眾加總後發現比400萬人少2人，體育署解釋，系統抽出的400萬人中，經過查核其中2位中籤者，其證件號碼末碼不是0到9數字，經抽籤程式再次檢核，故不計入0到9之中籤分布表，因此該2筆雖然中籤，但無法持領動滋券及抵用消費，因為核對的證件號碼末3碼必須為數字，因此其中籤無效，至於是否補上2張，體育署還不確定。

(中時 )