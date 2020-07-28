最新一期5、6月份發票已於7月25日開獎，許多民眾拿出累積已久的發票，準備看看自己是否能有小確幸。不過，日前有網友表示，自己對完1、2月發票時有一張中了5碼，但開心沒多久卻發現兌獎期限已過期，令他相當崩潰。

一名網友開心發現自己發票中了5碼，沒想到仔細一看，兌獎期限早已過期。(圖取自爆怨公社)

一名網友開心發現自己發票中了5碼，沒想到仔細一看，兌獎期限早已過期。(圖取自爆怨公社)

原PO在《爆怨公社》發文表示，自己對到一張1、2月的發票，讓他興奮直呼「人生第一次中五碼！」以為自己可以爽領4千元，但後來仔細一看發現，兌獎期現只到7月6日，讓他無奈的說：「沒事幹嘛對過期的發票。」

貼文一出，網友紛紛留言安慰，「過期的我都直接丟了，對了也是徒傷心」、「這麼久的我都不對了，中了會很幹、「過期我都直接丟，害怕懊悔中頭獎」、「還好中五碼而已，頭獎就要跳海了。」

沒想到貼文底下也意外釣出其他苦主，「沒事，我老公中過過期的頭獎，差點捏爆他！」該名網友表示，自己老公曾中過一張20萬的發票，但是發現時卻已來不及，讓他直呼「我那天氣的睡不著！」

(中時新聞網)