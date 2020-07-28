基隆就有一個疼惜婦的好婆婆，為了買機車給媳婦，向親戚們湊了足足20份的振興三倍券。（吳康瑋攝）

車業老闆王志偉受訪指出，一班民眾來購買商品，頂多用振興券多付數千元。（吳康瑋攝）

行政院振興三倍券自15日發放後，在各地引起一陣購物風潮，不少民眾持著票券到處旅遊、消費，基隆就有一個疼惜婦的好婆婆，為了買機車給媳婦，向親戚們湊了足足20份的振興三倍券，來買下這輛價值9萬元的全新機車，這名婆婆將總共180張的三倍券，一次帶到位於基隆南榮路的機車行，不僅嚇了車行老闆一大跳，也讓他花費了長達4小時才填好資料。

車業老闆王志偉受訪指出，一班民眾來購買商品，頂多用振興券多付數千元，像他平常一天最多只會收到5千多元的三倍券，但該婆婆帶媳婦來買時，一次付6萬全的券，還真的是生平頭一遭，他指出，這名婆婆的夫家那邊有7、8個兄弟，加上自己家裡的大大小小，大家幫忙湊一下，才湊到這個數量。

王志偉表示，雖然收到券時，必續花費繁瑣的手續來整理，但他認為有錢就應該要收，這也是政府的美意，進一步帶動經濟起伏，只需要多一些手續，就可以累積業績，他很歡迎其他民眾繼續用振興券買機車。

王志偉說，以現金來購車，車廠會提供補助，除了少4千元的購車金，還會再加上汰舊換新補助4千元，東扣西扣整台車就變得便宜許多，她指出，這名婦人是買9萬多元的新機車，付6萬元振興券，剩餘金額是以現金支付，扣掉政府的補助，該9萬元的全新機車，只花她近3萬元現金就買到了，非常划算。

(中時 )