受到全民熱烈討論、申請的體育振興券「動滋券」，今天下午確定中籤民眾，也會陸續發送中籤簡訊及e-mail，但民眾抱怨簡訊發送速度猶如「飛鴿傳書」般緩慢，體育署強調已加緊腳步發送，明天上午10點前一定會發送完399萬9998中籤簡訊。

動滋券共698萬7263人成功登記抽籤，今天下午藉由4位國手以射飛鏢方式，決定出一組16位數的亂數種子，由電腦抽籤程式讀取這「16位數」的亂數種子，自符合登記抽籤資格之全體民眾中，隨機抽出400萬個中籤者，不過其中2筆中籤者，因為登記的證件末碼不是0到9的數字，因此中籤無效。

抽籤結果出爐後，體育署也會透過簡訊和電子信件通知中籤民眾，民眾抱怨簡訊傳送緩慢、遲遲未收到，體育署解釋，目前系統工程師已經加緊腳步發送，但399萬9998份數量龐大，必須花費較多時間，所有中籤民眾一定可以在明天早上10點會全部收到中籤簡訊。

(中時 )