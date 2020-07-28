全球連鎖速食龍頭麥當勞28日發布第2季業績，全球門市大多關店防疫之故，被迫增加支出維持分店營運，獲利縮幅大於預期。經過1次性調整後，Q2每股盈餘66美分，較去年同期大減68％，遜於分析師預期的每股盈餘74美分。Q2全球同店銷售額年跌24％，也略差於分析師預估。

(工商 )