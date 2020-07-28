歐洲央行（ECB）先前建議歐元區金融機構，暫停派發股利及實施庫藏股至今年10月，現要求延長到明年1月，ECB警告部分銀行，若歐元區經濟進一步惡化，恐面臨資金短缺危機。ECB同時要求銀行酌發紅利獎金，不妨考慮以股票取代現金。

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