法國奢侈品巨頭LVMH集團27日發布半年報，未能及時削減成本，因應新冠疫情帶來的利潤率遽跌衝擊，獲利暴減84％至5.22億歐元。但多虧有LV、Dior兩大精品品牌及酒類部門支撐，今年上半營收受損程度相對較輕，年跌27％到184億歐元。LVMH並未表態放棄美國珠寶品牌Tiffany收購案，僅說仍靜待反托拉斯機構批准。

(工商 )