受累於疫情 日產Q1由盈轉虧 21:032020/07/28 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本第2大車廠日產汽車28日公布本財年第1季（迄至6月底）業績，受累於新冠疫情重創全球銷售而由盈轉虧。Q1淨虧損2,855.9億日圓，比FactSet調查預期的淨損2,720.8億日圓還糟 ，去年同期淨獲利63.8億日圓。至於Q1營收年減51％至1.174兆日圓，所有市場營收皆告衰退。 (工商 ) #日圓 #盈轉虧 #受累 #迄至 #日產 也許您會感興趣 財經熱門新聞 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 美元崩至2年新低 美股大修正潮來臨？專家揭密 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 台積電如何狂虐所有競爭對手？ 先進製程發展曝真相 - 財經 0056、00878選誰？6檔高股息ETF大比拚 專家力推這檔！ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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