日本第2大車廠日產汽車28日公布本財年第1季（迄至6月底）業績，受累於新冠疫情重創全球銷售而由盈轉虧。Q1淨虧損2,855.9億日圓，比FactSet調查預期的淨損2,720.8億日圓還糟 ，去年同期淨獲利63.8億日圓。至於Q1營收年減51％至1.174兆日圓，所有市場營收皆告衰退。

(工商 )