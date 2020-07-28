韓國實力派男星劉亞仁，有別過去多以粗曠角色示人，在韓劇《張玉貞為愛而生》難得以古裝扮相登場，飾演浪漫深情的第19代朝鮮君主肅宗李焞，和與金泰希飾演的張玉貞相遇、相戀，進而發展出難分難捨的糾葛愛戀，劉亞仁激吻金泰希時熱情又霸道，展現又慾又純的魅力，讓人看了忍不住臉紅心跳。

劉亞仁2015年憑精湛演技拿下「青龍獎」，成為韓國最年輕影帝。這回在劇中飾演「李焞」，過去曾有8位前輩詮釋同一角色，劉亞仁是歷任最年輕的韓國演員，但他自帶強大氣場，裡而外散發出君主的霸氣，不管是戲裡和張玉貞譜出扣人心弦的愛情，還是戲外自掏腰包請劇組吃蔘雞湯，讓工作人員誇他私底下也有君王的豪氣。

金泰希飾演的張玉貞，以韓國家喻戶曉的歷史人物「張禧嬪」為原型，劇中以朝鮮時代「第一服裝設計師」的視角重新詮釋，顛覆過去被界定為「妖女」形象，金泰希溫婉氣質的形象，也替張玉貞洗白不少。劇情描繪張玉貞從小有時裝設計天份，無奈因母親身份被打壓，張玉貞憑藉著智慧與計謀，從宮女晉升為嬪妃，獨占肅宗李焞的寵愛於一身。

以往多被描述善良仁慈的仁顯王后（洪洙賢飾），在劇中被塑造成富有心機、為權力鬥爭的人物，給予觀眾不同視角。《張玉貞為愛而生》8月5日起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。

劉亞仁在戲中激吻金泰希時熱情又霸道，展現又慾又純的魅力。（中天娛樂台提供）

韓國實力派男星劉亞仁化身霸氣殿下，與金泰希飾演的張玉貞共譜出一段真摯動人的愛情故事。（中天娛樂台提供）

(中時 )