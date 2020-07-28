動滋券今天(28日)下午抽獎直播，體育署還特別請來4位運動國手助陣，但不少看完直播的民眾傻眼，直呼看不懂。一名網友PO出自己的分析文，指出與上次藝FUN券比對，結果就是「再次恭喜126連荘正港邊緣人」，網友看完也直呼「我們126不是人就對了」。

網友發現，身分證尾數「1、2、6」的人，不僅上次藝FUN券沒中，這次動滋券中獎機率也包辦倒數前三 (圖／翻攝自爆廢公社)

一名男網友在臉書《爆廢公社》PO文，表示動滋券的抽獎結果，是身份證末碼每個數字的中奬比例，除了身份證尾數4可能是人數本來就少，機率特別低外，身份證號碼尾數1、6、2，包辦了中獎比率「倒數前三名」，因此再次恭喜126連荘正港邊緣人。原PO補充，沒有說126就不會中，只是中獎比率就這麼剛好又都排在最後面。

網友看完也紛紛哀號：「又欺負126」、「被國家認證兩次的邊緣人」、「所以126是通過認證的邊緣人就是了」、「藝fun券還比較簡單明瞭，一刀斃命」、「連抽個籤也要這種方式我也暈了」、「上次沒中，這次又是後段班，126錯了嗎」、「一次認證不夠，你有認證兩次嗎」。

(中時新聞網)