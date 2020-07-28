八月第4個星期天是「祖父母節」，基隆市政府邀大小朋友和阿公阿嬤共學共玩，增進世代情感凝聚，秘書長李銅城指出，市府今年更規劃「2020祖孫時尚換裝」攝影比賽，希望藉由孫子跟祖父母交換穿彼此的衣服，來交流不同世代所形塑出的另類品味及流行。

教育處長林祝里指出，每一個時代都有獨特與代表流行元素，透過這樣活動，不僅可以增進祖孫交流，還能了解對方穿衣打扮會注重的元素，祖孫也可藉活動嘗試平時不會穿的衣服，她強調，這項照片徵集計畫，獎金總額共計8萬元，作品得獎者最高可獲得2萬元獎金，照片作品亦會在10月於東岸藝廊展出。

李銅城表示，基隆為慶祝祖父母節，倡導倫理教育與關懷祖父母，即日起到 9月11日期間，基隆市家庭教育中心、樂齡學習中心、祖孫館、親子館及學校共同舉辦慶祝活動，陸續推出「台灣因ㄚ歌」、「大手牽小手-代代共學趣」、「祖孫輕食趣」等活動，歡迎大小朋友和阿公阿嬤一起共學共玩，有關「2020祖孫時尚換裝」攝影比賽簡章，預定於8月1日開始收件，各項活動報名詳情可至教育處網站或教育處臉書查詢。

(中時 )