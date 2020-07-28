針對美國最近關閉中國大陸駐休士頓總領館，美國參議員克魯茲（Ted Cruz）在接受媒體訪問時表示，未來還會有更多的中國大陸領事館被關閉。

曾經在2016年參加共和黨總統提名初選、並於今年被大陸列為不受歡迎人物的美國共和黨籍參議員克魯茲，在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全國》（Face the Nation）節目採訪時做出上述表示，但他沒有說明未來可能被關閉的是哪個大陸駐美領事館。

《多維新聞》引述克魯茲的說法表示，美國之所以關閉中國駐休士頓總領事館，是因為該領事館一直在從事間諜活動，一直在從事智慧財產權盜竊，中國大陸將該領事館作為在休士頓和整個美國西南地區進行間諜活動的基地。

克魯茲說，很長一段時間以來，他一直認為，中國大陸對美國在今後一個世紀內構成最大的地緣政治威脅。

克魯茲隨後在《香港國安法》與新冠肺炎（COVID-19）疫情等問題上猛烈批評中國大陸。

美國是在7月21日突然要求大陸在72小時內關閉駐休士頓總領事館，美國總統川普隔日在新聞發佈會上回應相關提問時稱，大陸其他領事館被關閉也「一直是有可能的」。

最近還擔任美國國家情報代理主任的葛籣內爾（Richard Grenell）則對《路透》表示，美國可能會關閉大陸駐科技重鎮舊金山市的領事館。他說：「這是一個千鈞一髮的時刻。我可以兩個都做（休士頓和舊金山），但從其中一個開始也是合理的。」

在中國駐休士頓總領館7月24日被迫關閉後，美國駐成都總領館也在中方的要求下於7月27日關閉。大陸外交部發言人汪文斌在記者會上表示，中方要求美方關閉駐成都總領館並對其實行接管，是對美方關閉中國駐休士頓總領館並強行進入其館舍這一無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。中方再次敦促美方立即糾正錯誤，為兩國關係重回正常發展軌道創造必要條件。

(中時新聞網)